Muğla’da mülkiyetindeki toprakları kooperatiflerle birlikte işbirliği yaparak kaba yem üretim merkezleri haline getiren Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti ile bugüne kadar 434 dekar arazide kaba yem üretti.

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinden yararlanan ve belediyeyle işbirliği yapan kooperatif başkanları ve ortakları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundular. Büyükşehir Belediyesi’nin Kaba Yem Üretim projesi çerçevesinde Milas Belediyesi ve Milas Ziraat Odası arasında bölgede bulunan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ve ortaklarının desteklenmesi için iş birliği protokolü imzalanmış buna bağlı olarak Milas ilçesi Koru Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Büyükşehre ait 265 bin m2 tarım arazisi ile mülkiyeti Milas Belediyesine ait 75 bin m2 toplamda 340 bin m2 tarım arazisinde yem bitkisi yetiştiriciliğine başlanmıştı.

Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle zor günler yaşadıklarını dile getiren kooperatif başkanları, Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki arazileri hiçbir bedel almadan yem bitkisi üretimi için hizmete açmasının hayvancılıkla uğraşan üreticilere çok büyük katkı sağladığını ve bu zor günlerde bir nefes olduğunu dile getirdiler.

Başkan Gürün; “Üreten köylümüzün her zaman yanındayız”

Tarımsal kalkınma, kooperatiflerle birlikte üretme, üreticinin emeğinin karşılığını alması için Muğla’da önemli adımlar attıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün üreten köylüyü milletin efendisi yapmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla Seydikemer’den Bodrum’a verimli toprakları ile Türkiye’nin tarımında söz sahibi illerden biri. Kendine has ve dünyanın en kaliteli ürünlerine sahip Muğla’mızda tarıma, üreten köylümüze, kooperatiflerimize büyük önem veriyoruz. Bu sebeple mülkiyetimizdeki tarım arazilerimizde kooperatiflerimizle birlikte kaba yem üretiyoruz. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin maliyetleri her geçen gün artıyor. Kooperatiflerimizle işbirliği yaparak hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize yardımcı oluyor, onların maliyetlerini azaltıyoruz. Büyükşehir olarak her zaman üreten köylümüzün yanında olacağız. Milas’ımızdan ziyaretimize gelen siz değerli kooperatif ortakları ve tüm ortaklarınıza üretmek için verdiğiniz emek için teşekkür ediyorum” dedi.