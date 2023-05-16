BEBKA’nın, Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programının sağlayacağı e-ticaret ve e-ihracat eğitim ve mentorluk hizmeti ile kooperatiflerin büyümesine katkı sağlanacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ‘Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı’nı ilan etti. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ‘Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı’nı ilan etti. Program ile üretici kooperatiflerine e-ticaret ve e-ihracat eğitimi ile mentorluk desteği sağlanacaktır. Üretici kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ile birlikte e-ticaret ve e-ihracat yapar duruma gelmeleri ve karlarını arttırmaları hedefleniyor.

3 ay boyunca destek sağlanacak

Bölgelerinde üretici kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Programımıza başvuru yapan kooperatifler öncelikle geniş bir e-ticaret ve e-ihracat eğitimine katılacak. Akabinde 3 ay boyunca mentorluk desteği alacaklar. Programın sonucunda kooperatiflerimizin pazaryerlerinde e-ticaret ve e-ihracat yapar duruma gelmesi, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Kooperatif temsilcileri; eğitimde ürün yönetimi, markalaşma, sosyal medya yönetimi, pazaryerlerinde satış, ürün fotoğrafçılığı gibi konularda bilgi sahibi olacak. Eğitimlerin ardından kooperatiflerimize e-ticaret konusunda uzman kişiler tarafından mentorluk ve danışmanlık verilecek.” diye konuştu.

Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Desteği çerçevesinde e-ticaret yapma potansiyeli olan ve e-ticarete yönelik ürünler üreten Bursa’da kurulu üretici kooperatifler, dernek ve birlikler programa başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihinin 20 Mayıs 2023 olduğu program için başvurular, ‘www.bebka.org.tr’ portalı üzerinden yapılabilecek.