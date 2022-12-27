Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Eşi Zehra Karadeniz ile birlikte kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler ile Manisa Bezi ve el işi ürünlerinin sergilendiği ’Manisa Kadın Kooperatifleri Koordinasyonu Tanıtım Sergisi’ni ziyaret etti. Vali Karadeniz kooperatif ürünlerinin İnternet satış portalını da kısa zamanda hazırlayarak güzel bir pazar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Eşi Zehra Karadeniz ile birlikte kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler ile Manisa Bezi ve el işi ürünlerinin sergilendiği ’Manisa Kadın Kooperatifleri Koordinasyonu Tanıtım Sergisi’ni ziyaret etti. Vali Karadeniz kooperatif ürünlerinin İnternet satış portalını da kısa zamanda hazırlayarak güzel bir pazar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Manisa Fatih Sergi Salonunda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına düzenlenen sergide, il genelindeki kadın kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Serginin açılışında Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tanıtım videosu izlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tarafından hazırlanan Teşekkür Plaket, Türk Kadınlar Konseyi Başkanı Mübeccel Kafkaslı’ya Vali Yaşar Karadeniz tarafından verildi.

Sergide yaptığı konuşmada kadın kooperatifçiliği ve kadınların üretime sağladıkları katkının önemini vurgulayan Vali Karadeniz “Bugün burada iki güzelliği birlikte yaşıyoruz. Birincisi; kadınlarımızın el emeği göz nuruyla oluşturduğu ürünlerin sergisinde bir aradayız. İkincisi de bu güzel manzaranın, bu güzel ortamın ülkemizin güçlenmesine, milli silah ve savunma sanayinin güçlenmesi amacıyla her türlü katkıyı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına düzenleniyor olması. Dolayısıyla ben gerçekten burada böyle güzel bir çalışmanın ortaya çıkmasında büyük katkısı olan Mübeccel Kafkaslı Hanımefendiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının İzmir Şubesine huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah burada sergilenen bu güzel ürünlerin İnternet satış portalını da kısa sürede oluşturup güzel bir pazar oluştururuz. O pazar sayesinde de yapılan ürünler, onlardan istifade etmek isteyen insanlarla buluşmuş olur. Ben tekrar bu gayreti, bu çabayı ve birlikteliği gösterdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyor, serginin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, sergide yer alan kooperatifler tarafından açılan stantları tek tek gezdi, üretici kadınlarla sohbet etti, ürünler hakkında bilgi aldı.