Ayvalık Belediyesi S.S Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altındaki Üretim Mutfağı’nı ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, üretici kadınların el emekleriyle titizlikle hazırladıkları birbirinden lezzetli yöresel ürünlerin tanıda baktı tam puan verdi.

Ayvalık Belediyesi S.S Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altındaki Üretim Mutfağı’nı ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, üretici kadınların el emekleriyle titizlikle hazırladıkları birbirinden lezzetli yöresel ürünlerin tanıda baktı tam puan verdi.

Göreve seçilmesinin ardından yapacağı projeler arasında ilk sırada yer alan kooperatif çalışmalarına ağırlık veren ve kısa sürede kuruluşunu gerçekleştiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, “İstedik ki kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlasın, destek olsun. Sağ olsun Ayvalıklı kadınlar kurduğumuz kooperatife sahip çıktı. El birliğiyle yeteneklerini burada gösterdiler. Birbirinden lezzetli damak çatlatan yöresel ürünleri Küçükköy’de kurulan mutfağımızda ürettiler. Bugünlerde yeni lezzetlerle tanışıyoruz. Satılan ürünler kadınlar için önemli bir gelir kapısı oluyor. Oluşturduğumuz bu kooperatif çatısı gün geçtikçe büyümesi ve kadınlarımız için gelir kapısı olması bizler için mutluluk ve gurur kaynağı” diye konuştu

Belediyenin Küçükköy hizmet binası bünyesinde yenilenip, profesyonel malzemelerle kurulan “Üretim Mutfağı”nda kadınların hazırladıkları; zeytin reçeli, ayva reçeli, çilek sirkesi, domates kokteyli, domates sosu, Girit peksimeti, şeftali reçeli, incir reçeli, kahvaltılık kuru domates, karışık turşu, karpuz reçeli, sabun, zerdaçal erişte, közlenmiş acı biber, probiyotik turşu, yağlı mantı, yeşil kırma zeytin, yeşil zeytin ezmesi, zeytin çayı, siyah zeytin ezmesi, zeytin kokteyli ve tarhana gibi çok sayıda ürün kooperatif mağazalarında satışa sunuluyor ve kısa sürede tükeniyor.