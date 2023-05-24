Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde yetiştirdikleri ürünleri tüccara satmak yerine kooperatifleşme fikrini hayata geçiren köylülere Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan tam destek geldi.

Koçarlı Şenköy Mahallesi’nde yaşayan yaklaşık 50 üretici “Şenköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” kurmak için kolları sıvadı. Bu girişimlerini Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a sunan vatandaşlar bekledikleri olumlu desteği alınca hazırlıklara başladılar ve kuracak oldukları kooperatif ile bölgede elde ettikleri ürünlerin tek elden tüketiciye ulaşmasını sağlayacak.

Tüccara sattıkları ürünlerini değerlendirmek amacıyla, alın teri ile ürettikleri ürünleri kooperatifleşerek satmayı planlayan Senköylüler ile toplantı yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Şenköy halkının çalışan, üreten bir toplum olduğunu kooperatifleşme sürecinde kendilerine her türlü desteği sağlayacakları ifade ederek, “Çalışan, üreten, emek veren, alın teri döken Şenköylü vatandaşlarımız tarafından kurulacak olan Şenköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi istişare toplantımızı, 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Atilla Koç ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Fikret Koca’nın katılımı ile gerçekleştirdik” dedi.

“Kooperatifçilik emek ve sermaye birliğidir"

Kooperatifçiliğin özellikle kırsal alanda dağınık ve düzensiz imkanları birleştiren, geliştiren ve güçlendiren, milli nitelikler kazandıran bir dayanışma aracı olduğuna dikkat çeken Başkan Kaplan “Tarımda verimliliği arttırma ve ürettiği ürünleri değerlendirmede ve ürünlerin satışında da kooperatifçiliğin pazara etkili oldukça fazladır. Emek ve sermaye birliği olan kooperatifler, özellikle tarım kesiminde önemli bir teşkilatlanma şekli olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple çiftçimizin ürettiği değişik ürünlerin girdi ihtiyaçlarını sağlanması, üretilen ürünlerin değerlendirilip, pazarlanmasının kooperatifler kanalıyla yapılması oldukça önem kazanmaktadır. Tarımımızın bu çok yönlü yapısı sebebiyle kooperatiflerin kurulup geliştirilmesi olumlu olacaktır. Bu surete hem çiftçinin ürünlerinin değerlendirilmesi ve hem de işgücü imkanları oluşturularak köylünün yerinde kalkındırılması temin edilecektir. Biz de Şenköylü hemşerilerimiz için üzerimize düşen desteği vermeye hazırız. Kuracak oldukları kooperatifin Şenköy Mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum ” diye konuştu.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın konuşmasının ardından Şenköylü vatandaşlara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Fikret Koca tarafından kuracak oldukları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.