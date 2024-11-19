Vergi borcu yüzünden puan silme cezası ile karşı karşıya kalan Konyaspor, borcun yüzde 10-15’lik kısmını peşin, kalan kısmını 24 veya 36 ay vade ile ödeme kararı aldı.

Konyaspor, ödenmemiş vergi borcu nedeniyle puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. 170 milyonluk borcun 29 Kasım’a kadar ödenmemesi halinde 3 puan silme cezası alacak yeşil-beyazlılarda, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri ve iş dünyasının katıldığı toplantı düzenlendi. Toplantıda borcun yüzde 10-15’lik kısmını peşin, kalan kısmını 24 veya 36 ay vade ile ödeme kararı alındı.

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Kontv’de telefonla bağlandığı programda konuyla ilgili açıklama yaptı. Bulut, “Konyaspor için önemli toplantıydı. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bizi üzen kısım oda başkanları katılmadı. Önceliğimiz vergi yapılandırılması ve vergi borcuydu. Bugün itibariyle onu çözdük. Borcun yüzde 10-15’lik kısmını ödeyeceğiz ilk anda. 24 veya 36 ay taksitle kalanını yapılandıracağız" dedi.

"Borçlar bitmiyor, Konyaspor’un önünde diğer borçlar da var"

Konyaspor’un önündeki tek borcun vergi borcu olmadığını ifade eden Adem Bulut, "Aslında faizden tam kurtulmuyoruz. Yapılandırma olduğu için ufak bir faiz olacak. Bizim için asıl olan yapılandırmak. Bu borcun hepsini ödeyecek durumumuz şu an yok. Artık önümüzdeki başka ödemelere bakacağız. Borçlar bitmiyor, Konyaspor’un önünde diğer borçlar da var" şeklinde konuştu.