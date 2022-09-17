Konyaspor’da 5 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Konyaspor’da 5 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 5 futbolcusunun milli takıma davet edildiğini duyurdu. Yeşil-beyazlı ekipte Ibrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic, Bosna Hersek Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi grup maçlarında karşılaşacağı Karadağ ve Romanya maçları aday kadrosuna çağrılırken Endri Çekiçi, Arvanutluk MilliTakımı’nın UEFA Uluslar Ligi grup maçlarında karşılaşacağı İsrail ve İzlanda maçları aday kadrosuna davet edildi. Zymer Bytyqi de, Kosova Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi grup maçlarında karşılaşacağı Kuzey İrlanda ve Güney Kıbrıs maçları aday kadrosuna davet alırken Francisco Calvo ise, Kosta Rika Milli Takımı’nın hazırlık maçlarında karşılaşacağı Güney Kore ve Özbekistan maçları aday kadrosuna davet edildi.

Yeşil-beyazlı kulüp 5 futbolcuya başarılar diledi.