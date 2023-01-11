Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022’de otomobiliyle Konya’dan, Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Efendiliği ile anılan Çalık’ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonu, ’Ahmet Çalık Sezonu’ ilan edilmişti.

Konyaspor Kulübü, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık’ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından ’Çok özledik’ notuyla paylaşılan video ile Çalık’ı andı.

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