Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasını bay geçen Konyaspor, 17. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasını bay geçen Konyaspor, 17. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular rondo oyun ile antrenmana devam etti. İdman, düz koşu ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.