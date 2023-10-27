Konyaspor, Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaştığını duyurdu.

Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Keleş’i getirdi. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından “Hoş geldin Hakan Keleş” notuyla yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş’e Konyaspor’umuzda başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

51 yaşındaki teknik adam son olarak çalıştırdığı Giresunspor’da çıktığı 110 maçta, 44 galibiyet, 25 beraberlik, 41 mağlubiyet almıştı.