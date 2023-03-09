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Yeşil-beyazlılar, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile devam edecek.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. İdman, iki grup halinde 5’e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.

Antalya’da yapılan spor köyü bu yaz açılacak

Antalya’da yapılan spor köyü bu yaz açılacak

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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