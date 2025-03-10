Servet Çetin: "Maçın genelinde üstün taraf bizdik" Servet Çetin: "Maçın genelinde üstün taraf bizdik"

Konyaspor Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Cumartesi günü Beşiktaş’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda; Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise, topla ısınma ile başlayan ve iki grupta oynanan 5’e 2 ile devam eden idmanı 7’ye 7 oyun, dönüşümlü olarak yapılan koşu ve çift kale maç ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, maç hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA