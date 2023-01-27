Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda M. Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda M. Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.