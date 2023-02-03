Geçen sezon devre arasında kadroya dahil olan 33 yaşındaki Amilton, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 27 maçta 2 gol attı.

Konyaspor kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Futbolcumuz Amilton Minervino’nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Amilton’a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton Minervino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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