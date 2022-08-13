İngiltere’nin farklı liglerinde oynayan Ikpeazu, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 27 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda Cardiff ve Middlesbrough takımlarıyla toplamda 35 maça çıktı. Yeni transfer, Konyaspor’da 29 numaralı formayı terletecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Uche Ikpeazu’yu transfer ederek forvet hattını güçlendirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Ikpeazu kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Konyaspor, 27 yaşındaki forvet Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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