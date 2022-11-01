Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular 5’e 2 pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.
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