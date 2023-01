Konyaspor, yeni şort sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Wish Car Rental ile şort sponsorluğu anlaşması imzaladı. Törene 2. Başkan Nuh Kaygısız’ın yanı sıra sponsor firma adına Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kahraman ve her iki tarafın yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sponsorluk anlaşması 2022-2023 sezonunu kapsıyor.

İmza töreninde konuşan Konyaspor İkinci Başkanı Nuh Kaygısız, kulübün yanında yer alan firmalara teşekkür ederek, "Futbol takımımıza maddi ve manevi yönden katkı sağlayan sponsorlarımızla anlaşmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sponsor firma Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kahraman ise konuşmasında, "Camiası ve taraftarı ile örnek bir kulüp olan Konyaspor’umuzun her zaman yanında olmaya çalışacağız. Konyaspor’umuzun başarısı için birlik olmak, destek olmak ve her şeyden önce inanmak gerekiyor. Bizim de Konyaspor’umuzun başarıdan başarıya koşacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.