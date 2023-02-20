Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzedeler için ‘Konyaspor Konteyner Kenti’ kuruyor.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzedeler için ‘Konyaspor Konteyner Kenti’ kuruyor.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyelerinden Hakan Faydasıçok, Hakkı Polat, Sertaç Tuza, Halil Erdoğan ve Kamil Yücel, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yakın zamanda faaliyete geçecek olan Konyaspor Konteyner Kenti’ni ziyaret etti. Birlik ve beraberlik bilinciyle bu zor günleri geride bırakılacağının altını çizen Başkan Fatih Özgökçen, “Süper Lig’deki her takım gibi biz de Konyaspor olarak depremzede vatandaşlarımızın yanında yer almak için çalışmalar gerçekleştirdik. Depremin yaşandığı ilk gün, Konya Store mağazamız ve depolarındaki bütün kışlık ürünlerimizi, deprem bölgesine gönderdik. Yönetim Kurulumuz ve hayırsever iş adamlarımızın iş birliği ile deprem bölgesine 100 adet konteyner gönderdik. Bu sayının yeterli olmayacağını düşündük ve şimdilik konteyner sayımızı 150’ye çıkarttık, bu sayı ileriki zamanlarda artacaktır. Bugün de Gaziantep’e gelerek hem vatandaşlarımızın acısına ortak olduk hem de çalışmalarda son aşamaya gelen Konyaspor Konteyner Kentini yerinde ziyaret ettik” dedi.

“Konyasporumuz’un evi, depremden etkilenen vatandaşlarımızın evi oldu”

Fatih Özgökçen, 10 gündür Konya Büyükşehir Stadyumu localarında depremzedeleri konuk ettiklerini belirterek, “Yönetim Kurulumuz ile beraber yaptığımız istişareler neticesinde AFAD ile koordinasyon sağladık. Stadyumumuzdaki 26 locayı hazır hale getirdik. Şu ana kadar 500 depremzede ailemizi misafir ettik. Günde üç öğün yemeğin yanında kişisel ihtiyaçların da giderildiği bu hizmetimiz ile Konyasporumuz’un evi, depremden etkilenen vatandaşlarımızın evi oldu” şeklinde konuştu.

Öte yandan TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ile 21 yarın saat 15.00’da dostluk karşılaşmasına çıkacaklarını aktaran Başkan Özgökçen, maç biletlerinden elde edilecek gelirin, deprem bölgesine bağışlanacağını da sözlerine ekledi.