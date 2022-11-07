Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ile başladı. Futbolcular daha sonra dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. İdman, dar alanda oyun ile tamamlandı. Dün Trabzonspor maçında ilk 11’de başlayan oyuncular ise salonda core çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarını izinli olarak geçirecek ve çalışmalarına Çarşamba günü yapacağı antrenman ile devam edecek.