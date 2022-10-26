Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

Kupada takvim belli oldu

Kupada takvim belli oldu

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda core çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular 2 grup halinde yapılan pas oyunu gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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