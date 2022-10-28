Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın iç sahada oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 23. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın iç sahada oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 23. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 12. hafta maçında Konyaspor, Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Yarın saat 14.30’da Konya Büyükşehir Stadı’nda başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Konyaspor geride kalan 11. hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan toplarken, Kasımpaşa da 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 6. sırada, İstanbul ekibi ise 11. sırada yer alıyor.

23. randevu

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 22 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 39 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 31 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya’da 11 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor, bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 22 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 14 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Konya’da oynanan karşılaşma 4-4 eşitlikle bitmişti.

Her iki takım da 3 maçtır kazanamıyor

Konyaspor, Süper Lig’de son olarak Ümraniyespor’u mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Konya temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Antalyaspor ve Adana Demirspor ile berabere kalırken, Gaziantep FK’ya da yenildi. Kasımpaşa ise ligde en son Gaziantep FK’yı mağlup etti. İstanbul ekibi, bu maçtan sonra oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa, bu müsabakalarda Adana Demirspor ve Kayserispor’a kaybederken, Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan Süper Lig’de 58 maç yönetti. Bu maçların 25’ini ev sahibi, 18’ini ise deplasman takımları kazandı. 15 maç ise berabere sona erdi.

Atilla Karaoğlan en son Konyaspor’un 21 Kasım 2021 tarihinde Süper Lig’de oynadığı ve 3-0 galip geldiği Çaykur Rizespor maçında görev aldı.