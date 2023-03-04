Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Konyaspor-Giresunspor müsabakasıyla birlikte iki takım ligdeki 4. randevularına çıkacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 2-0’lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Konyaspor-Giresunspor müsabakasıyla birlikte iki takım ligdeki 4. randevularına çıkacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 2-0’lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor’u ağırlayacak. Yarın saat 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Konyaspor geride kalan haftalar sonunda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 27 puan toplarken, Giresunspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 21 puan elde etti. Müsabaka öncesinde Konya temsilcisi 8. sırada, Karadeniz ekibi ise 17. basamakta bulunuyor.

4. randevu

Konyaspor ile Giresunspor, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 3 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 maç da ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 2 kez gol sevinci yaşarken, Giresunspor golle tanışamadı. İki takım Konya’da 1 kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0’lık galibiyeti ile sona ermişti.

Konyaspor galibiyete hasret

Konyaspor, Süper Lig’de 8 maçtır kazanamıyor. Konya ekibi son olarak İlhan Palut yönetiminde Kayserispor’u mağlup etti. Palut’un öğrencileri bu maçın ardından oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 de mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, Palut’un takımdan ayrılmasıyla göreve gelen Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde ise çıktığı 4 maçta da galibiyet ve golle tanışamadı.

Erkan Özdamar 2 ay sonra düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 16. haftasında oynanan Sivasspor ile Galatasaray maçında hakem hatası tespit ettiklerini belirterek karşılaşmanın VAR kayıtlarını yayımlamıştı. Bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu (MHK) maçı yöneten Erkan Özdamar’a bir süre görev vermedi. Ligde son maçını 29 Aralık 2022’de yöneten Özdamar 2 aylık aradan sonra Konyaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayla sahalara geri dönmüş olacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem olacak.

Erkan Özdamar’ın son yönettiği Konyaspor müsabakası ise 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanan ve yeşil-beyazlı takımın 3-1 galip geldiği Hatayspor maçıydı.