Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular kuvvet çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile sona erdi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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