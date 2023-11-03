Konyaspor, anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Hakan Keleş ile resmi sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından daha önce anlaşmaya vardığı Hakan Keleş ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor As Başkanlarından Mevlüt Karacaoğlu katıldı.

Teknik Direktör Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeşil-beyazlıların başında olacak. 51 yaşındaki teknik adam, son olarak çalıştırdığı Giresunspor’da çıktığı 110 maçta, 44 galibiyet, 25 beraberlik ve 41 mağlubiyet almıştı.