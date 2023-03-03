Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleşen antrenman, core ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular hücum ve savunma varyasyonları çalıştı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.