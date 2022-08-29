Eskişehir’de oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe maçı için satışa çıkarılan 30 bin 800 biletten 29 bin 958’i satılırken, maça dakikalar kala tüm biletlerin tükenmesi bekleniyor.

Eskişehir’de oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe maçı için satışa çıkarılan 30 bin 800 biletten 29 bin 958’i satılırken, maça dakikalar kala tüm biletlerin tükenmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig ’in 4’üncü haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu’nun zemininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Fenerbahçe’yi Eskişehir Yeni Stadı’nda konuk edecek. Bu akşam 19.15’te başlayacak olan karşılaşması öncesince bin 623’ü deplasman tribünü olmak üzere 30 bin 800 adet bilet satışa çıkarıldı. Kısa sürede iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği 30 bin 800 biletin 29 bin 958’i tükendi. Geriye kalan 842 biletin de maç saatine kadar bitmesi beklenirken, Fenerbahçe taraftarı kendisi için ayrılan bin 623 biletin tamamını kısa sürede satın aldı.