Yarın akşam saat 19.00’da Fenerbahçe’ye konuk olacak yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde hava yolu ile İstanbul’a gidecek.

Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı

Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, duran top çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.