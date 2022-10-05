Konyaspor Basketbol Koçu Engin Gençoğlu, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetin takım halinde alındığını belirterek, “Kiminle oynuyorsak oynayalım bizim öncelikli sloganımız ‘mücadele’. Kiminle oynuyorsak hep mücadeleyi göstermek zorundayız” dedi.

Konyaspor Basketbol Koçu Engin Gençoğlu, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetin takım halinde alındığını belirterek, “Kiminle oynuyorsak oynayalım bizim öncelikli sloganımız ‘mücadele’. Kiminle oynuyorsak hep mücadeleyi göstermek zorundayız” dedi.

Basketbol Süper Ligi’ne deplasmanda aldığı Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Konyaspor Basketbol’da Koç Engin Gençoğlu, takımın sponsorluk anlaşması imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deplasmanda galip gelerek lige başlamanın kendileri için çok güzel ve önemli olduğunu kaydeden Koç Gençoğlu, “Açıkçası ilk maçın stresi üzerimizde vardı. Oynanan oyundan çok memnun olduğum söylenemez. Ama yeni kurulmuş bir takım olduğumuz için daha zamana ihtiyacımız var. O yüzden ilerleyen zamanlarda daha iyi oyunla galibiyetler alabileceğimize inanıyorum. Tabii deplasmanda Beşiktaş’ı yenip lige başlamak çok önemli, güzel bir şey” dedi.

“Galibiyet takım halinde geldi”

Beşiktaş karşısında galibiyeti takım halinde aldıklarını vurgulayan Engin Gençoğlu, “Herkesten verim almak için transfer yapmış bir ekibiz. Kimseyi oynatmış olmak için veya süre vermiş olmak için, transfer yapmış olmak için kadromuza katmadık. En önemli transfer stratejimiz buydu. İlk maçta da gördük ki bunun karşılığını alabiliyoruz. Tabii ki de yabancılarımız çok kaliteli, değerli oyuncular. Onlardan hep bu performansı bekliyoruz. Onların bu performansı hep göstermeleri lazım ama benim için önemli olan sadece yabancıların performansı değil, geriye kalan 7 tane Türk oyuncumun göstereceği performans da çok önemli. Bence galibiyet takım halinde geldi” ifadelerini kullandı.

“Kiminle oynuyorsak hep mücadeleyi göstermek zorundayız”

Ligin 2. haftasında iç sahada TOFAŞ ile karşılaşacakları maça da değinen Gençoğlu, “TOFAŞ öncelikle Şampiyonlar Ligi’nin ilk 8’ine kurulmuş ve yıllardır yatırım yapan, basketbolun ciddi bir parçası olan ekip. Oyuncularıma söylediğim ilk şey içeride maç kaybetmemiz gerektiğiydi. Kiminle oynuyorsak oynayalım bizim öncelikli sloganımız ‘mücadele’. Kiminle oynuyorsak hep mücadeleyi göstermek zorundayız. TOFAŞ, evimizdeki ilk maç, ciddi, güçlü bir rakip. O yüzden yine dersimize iyi çalışacağız. Yine sahada terimizin son damlasına kadar mücadele edip galip gelmeye çalışacağız. Güzel bir maç bizi bekliyor açıkçası” diye konuştu.