Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında Konyaspor Basketbol’u 100-88 mağlup etti. Bu sonucun ardından Konyaspor ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Ziya Özorhon xx, Özge Şentürk Bayraktar xx

Galatasaray: Daron Russell xxx 29, Angelo Caloiaro xxx 16, Dylan Ennis xxx 14, Sadık Emir Kabaca xxx 13, Dusan Ristic xx 12, Tyrus Mcgee xx 9, Muhaymin Mustafa xx 7, Mahir Ağva x, Ege Tan Yıldızoğlu x

Başantrenör: Andreas Pistiolis

Konyaspor: Rasheed Sulaimon xxx 21, Alex Perez xxx 17, Jarell Eddie xxx 16, Roko Badzim xx 14, Ramazan Tekin xx 11, Gavin Schilling xx 9, Erkin Şenel x, Mert Gizir x, Hasan Efe Uzun x, Kristijan Nikolov x

Başantrenör: Can Sevim

1. Periyot: 25-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 53-41 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 78-64 (Galatasaray lehine)

5. faulle çıkan: Jarell Eddie, Alex Perez (Konyaspor)