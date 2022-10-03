Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, dar alan pas oyunu ile başladı. Daha sonra dayanıklılık koşusu yapan futbolcular çift kale maç ile idmanı tamamladı. Ümraniyespor maçında ilk 11’de başlayan futbolcular ise salonda core çalışması gerçekleştirdi.