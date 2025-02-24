Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Meram Köprüsü yanındaki Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı’nı yeniden ihya edecek restorasyon projesi tüm hızıyla sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı’nda yüzde 70 oranında tamamlanan ve titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem yapının özgün kimliği korunacak hem de turizm açısından şehre değer katacak bir mekân ortaya çıkacak” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki şehir hayatının yaklaşık 10 bin yıl önce Çatalhöyük’le başladığını, şehrin özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminden önemli tarihi eserleri bünyesinde barındırdığını söyledi.

Tarihi Meram Köprüsü yanında restorasyonunu yürüttükleri 15. yüzyıla ait Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı’nın da Konya’nın önemli tarihi miraslarından birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Kadim şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşımak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, Tarihi Meram Köprüsü’nün hemen yanında yer alan Konyalıların Meram Hamamı olarak bildiği Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı’nda başlattığımız restorasyon çalışması aralıksız devam ediyor. Konya’nın önemli tarihî yapılarından biri olma özelliği taşıyan bu kıymetli eser, aslına uygun bir şekilde restore edilerek tekrar hayat bulacak. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem yapının özgün kimliği korunacak hem de kültür ve turizm açısından şehre değer katacak bir mekân ortaya çıkacak. Şu an itibariyle yaklaşık yüzde 70 tamamlanma oranını ulaşmış durumdayız. Hem Meram ilçemize hem şehrimize değer katacak restorasyon projesini yıl içerisinde tamamlayarak Konya turizmine kazandırmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı’nda yürütülen restorasyon çalışmaları 51 milyon liraya mal olacak.

KARAMANOĞLU MEHMET BEY HAMAMI

Konya Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı, 1424 yılında Karamanoğulları Beyliği döneminde inşa edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, zaman içinde deforme olan, 652 metrekarelik alana sahip olan ve toplam 16 mekândan oluşan bu tarihi yapıyı yeniden restore ederek turizme kazandıracak.