Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 6. OSEG (Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği) konferansının ödül töreni gerçekleştirildi. Yurt içinden ve 13 ülkeden yabancı katılımcıların olduğu OSEG Konferansı Ödül Töreninde 5 farklı kategoride 26 ödül verildi.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 6. OSEG (Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği) konferansının ödül töreni gerçekleştirildi. Yurt içinden ve 13 ülkeden yabancı katılımcıların olduğu OSEG Konferansı Ödül Töreninde 5 farklı kategoride 26 ödül verildi.

Konya Sanayi Odası tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen OSEG Konferansının ödül töreni KSO Başkanı Memiş Kütükcü’nün ev sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya’daki oda ve borsa başkanları ve meclis başkanları, Konyalı otomotivciler ve davetlilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

“Konya, Türkiye’nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri oldu”

OSEG Ödül Töreninin açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın otomotiv başta olmak üzere pek çok sektörde Türkiye’nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Konyalı sanayicilerin üretim ve yatırım azmi ile gurur duyduklarını ifade eden Kütükcü, Konya’yı bir endüstri şehri haline getiren tüm sanayicileri ve OSEG konferansında plaket alan firmaları tebrik etti.

Konuşmasında makineden otomotiv sanayine, gıdadan savunma sanayine değin pek çok sektörde 187 ülkeye 3 milyar dolar ihracat yapan Konya’nın artık orta-yüksek ve yüksek teknolojiye odaklanan bir şehir olduğunu vurgulayan Kütükcü, “İhracatının yüzde 90’ı sanayi mamullerinden oluşan bir endüstri şehri haline geldik. Bu süreçte üretim yapımızı da düşük teknolojiden orta-yüksek teknolojiye evirmeyi de başardık. Şu anda düşük teknolojiden hızla uzaklaşan, orta yüksek ve yüksek teknolojiye odaklanan bir üretim alt yapımız var. Konya’mızdaki kapasite raporlarına baktığımızda, orta-yüksek teknolojinin payı yüzde 46 ile yüzde 24 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Hedefimiz, orta-yüksek teknolojide ve yüksek teknolojide Konya’mızı lider şehirler arasında konumlandırmak” şeklinde konuştu. Kütükcü, Konya otomotiv sektörünün ise dünyanın önemli markaları ile çalışan güçlü bir yapıya sahip olduğunu aktararak, Konya’nın otomotiv sektöründe Türkiye’nin 7. büyük ihracatçısı olduğunu vurguladı.

Konya Sanayi Odası’na övgü

Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Sanayi Odası’nın çalışmalarından övgü ile bahsederek, “Türkiye’nin ilk kümelerinden birini otomotiv yan sanayinde başlatan, yine sektörün ilk Ur-Ge Projesini hayata geçiren Konya Sanayi Odamızla ayrıca iftihar ediyorum. Başta Memiş Kütükcü Başkanım olmak üzere, yönetimini, meclisini, genel sekreterini ve çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum” dedi.

Konuşmasında TOGG Gemlik Tesisleri’nin 29 Ekim’de resmi açılışının yapılacağını ve seri üretime hazır hale geleceğini aktaran Başkan Hisarcıklıoğlu, Mart ayında yollarda TOGG’un görüleceğini söyledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da yaptığı konuşmada, sanayicilerin başarısının medarıiftiharları olduğunu ifade etti. Vali Özkan, “Bugün, şehrimiz açısından bereketli bir gün. Ülkemizdeki genel sanayi stratejisinin altını dolduracak şekilde, ilimizde memleketin kalkınmasına yönelik yapılan seferberliği tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da yaptığı konuşmada, Konya’nın tarihinde büyük yatırımların ve ticaretin merkezi olduğunu, hedefin yatırım, istihdam ve üretimin artması olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, üretimin ve istihdamın önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Bir şehri baştan sona inşa edebilirsiniz ama içinde yaşayan insanlara istihdam oluşturamazsanız, insanların burada yaşamasının gereği olmaz. Belediye olarak istihdama bakışımız bu. Sizler üretim, istihdam oluşturamazsanız bizim yaptığımız işin bir anlamı olmaz. Bu konuda her alanda yardımcı oluyoruz. Konya, daha güçlü üretim ve istihdam merkezi olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, otomotiv sektörünün Konya için önemli sektörlerden biri olduğunu, şehrin ihracatının yüzde 20’sini otomotiv sektörünün tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de, ödül töreninde yaptığı konuşmada, TSE’nin yeşil mutabakat sürecine yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Şahin, “TSE olarak ülke ekonomisinin yapı taşı olan sanayiye yönelik ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Sanayimizin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak için, sürdürülebilir dünya inşa etmek için, enstitümüzün uzun yıllardır edindiği tecrübeleri paylaşarak, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından OSEG Konferansı çerçevesinde düzenlenen ödül törenine geçildi. Törende, Konya otomotiv sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar, en fazla istihdam sağlayan firmalar, AR-GE merkezi olan firmalar, Konya’daki üniversitelerde elektrikli araç üreten öğrenci toplulukları ve sponsorlar olmak üzere 5 farklı kategoride 26 plaket verildi.