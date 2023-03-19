Depremden sonra Hatay’da ilk günden itibaren büyük özveriyle çalışan Konya Büyükşehir Belediyesinin mobil yemek araçları ve mobil ekmek fırınları bölgede 3 öğün sıcak yemek ve ekmek çıkarmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak araçları ve mobil ekmek fırınları, depremin ilk gününden itibaren Hatay’da 10 binlerce depremzedeye hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketinin hemen ardından Hatay’da arama-kurtarma ve lojistik, içme suyu temini, altyapı ve kanalizasyon, konteyner kent gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Depremden sonra sıcak yemek ve ekmek ihtiyacı noktasında sıkıntı yaşanmamasına da büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Depremin daha birinci günü akşamı ilk sıcak çorbayı afetzedelerimize ikram etmiştik. İkinci günden itibaren de bölgeye sevk ettiğimiz günlük 75 bin sıcak yemek kapasitesine sahip mobil mutfak tırlarımız hizmet vermeye başlamıştı. Mobil mutfaklarımız ilk günden beri 10 binlerce depremzede vatandaşımıza ve bölgede hizmet veren görevlilere 3 öğün sıcak yemek çıkarmaya devam ediyor. Ayrıca hayırsever Konyalıların katkısıyla kurulan mobil ekmek fırınları da her gün 23 bin civarında sıcak ekmek dağıtımı yaparak depremzedelerimizin içini ısıtmaya devam ediyor. Yine bu süreçte ekmek temininin sekteye uğramaması için de 50 tır unu deprem bölgesine ulaştırmıştık. Depremin yaralarını sarmak için Konya ve Hatay tek yürek oldu. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönlü zengin Konyalılarla birlikte tüm imkanlarımızla Hataylı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz Allah’ın izniyle” diye konuştu.