Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sarayönü Belediyesi, Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri’ni Anma Programı düzenledi.

Ladik Çalıbağı mevkiinde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ladikli Ahmet Hüdai Vakfı Başkan Vekili Mevlüt Hilmi Bilici, Ladikli Ahmet Hüdai Derneğiyle birlikte bazı projelere imza atacaklarını ifade ederek, ilk projelerinin Ladik’te bir külliye ve kültür merkezi inşa etmek olduğunu söyledi. Ladikli Ahmet Hüdai’nin torunu Mehmet Elma’nın dedesiyle ilgili hatıraların anlattığı konuşmasından sonra söz alan Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, “Bizden desteğini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Ahmet Ağa’yı anmakla beraber onu anlamaya çalışmalı, hayatımızın yegane gayesi olan Allah’ın rızasını kazanmak için samimi gayret göstermeliyiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “Ahmet Hüdai Hazretleri gibi, Hadimi Hazretleri gibi, Konevi Hazretleri gibi, Mevlana Hazretleri gibi, Tahir Büyükkörükçü hocamız gibi zevat-ı kirama küresel isim desek küre çok küçük kalır. Bunlar gök ehlinin bildiği ve saygı duyduğu isimlerdir. Cenab-ı Hak onların yolundan ayırmasın bizleri” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, “Bu şehrin manevi dinamikleri, bu şehrin hocaları, bu şehrin evliyaları ve bu şehirde medfun bulunan enbiyalar her zaman gerek Konya’ya, gerek Türkiye’ye, gerek dünyaya yol gösterici olmuştur. İnşallah Konya’mızın manevi dinamiklerinin yaşaması ve yaşatılması adına üstümüze düşecek tüm vazifeleri yerine getirmeye çalışacağız. Bu programdan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay şahsında büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Büyükkörükçü Hocaefendi’nin, Allah dostlarının hayatından örnekler anlattığı konuşmasından sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu da tasavvuf musikisinden eserler sundu.