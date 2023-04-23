Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımında artık sona gelinen Karatay Gül Bahçesi’ni inceledi. Karatay Gül Bahçesi’nin ilçeye farklı bir güzellik katacağını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Projemiz şehir estetiğine yapacağı katkının yanı sıra hayata geçirecekleri projelerle ekonomiye de önemli bir değer sunacak” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya belediyeleri olarak şehir için büyük bir gayretin içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 13 bin 700 metrekarelik bir alana kurulan Karatay Gül Bahçesi’nin yapımı büyük oranda tamamladı. Vatandaşlara görsel bir şov sunacak olan bahçe, yaz aylarında güllerin açmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açılacak. Gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objenin yer alacağı Karatay Gül Bahçesi’nin yaz aylarında güllerin açmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açılmış olacak.

Karatay Gül Bahçesi hem görsel bir şölen sunacak hem de ekonomiye katkı yapacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediyesi Başkanı Hasan Kılca da, proje çerçevesinde Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Gül Bahçesi’ndeki çalışmalar ve gelinen nokta hakkında Başkan Uğur İbrahim Altay’a bilgi verdi. Karatay’ın güzelliğine farklı bir güzellik katacak yeni ve özgün projelere imza attıklarına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, Karatay Gül Bahçesi’nin de bu bağlamda hayata geçtiğinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay’ımıza en güzel hizmetleri sunmak bizim görevimiz. Geçtiğimiz aylarda Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde güzel bir projenin startını vermiştik. Yoğun çalışmalarımızın ve gayretlerimizin sonunda Karatay Gül Bahçesi projemizi tamamlama noktasına geldik. Bahçemizin son durumunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile birlikte inceledik. Karatay Gül Bahçemiz, yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehrimiz ve ilçemiz için yeni bir uğrak yeri hale gelecek. Şehir estetiğine yapacağı katkının yanı sıra Karatay Gül Bahçemiz, ürün çeşitliliğiyle ekonomimize de katkı sunacak. Karatay Lavanta Bahçemizden elde ettiğimiz ürünlerimiz gibi Karatay Gül Bahçemizden de ekonomiye katkı sağlayacak çeşitli ürünler ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Projemizin tamamlanmasının ardından bahçemizi vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız” dedi.

“Gönül birliği içerisinde Konya’mıza hizmet ediyoruz”

Konya belediyelerinin arasındaki uyuma dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise gönül birliği içerisinde Konya’ya hizmet etmek için gayret ettiklerine vurgu yaptı.

Başkan Uğur İbrahim Altay, “Başkanımız Hasan Kılca’yı tebrik ediyorum. Özellikle parklar, yeşil alan, eğitim ve daha birçok alanda ekibiyle birlikte oldukça başarılı hizmetlere imza atıyor. Lavanta Bahçesi’nin ardından Karatay Gül Bahçesi de Konya’nın güzelliğine güzellik katacak bir proje olarak hayata geçiyor. Konya belediyeleri olarak şehrimiz için büyük bir gayretin içerisindeyiz ve Türkiye’ye örnek bir uyumla çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine Karatay Belediyemizle ortak yürüttüğümüz proje çerçevesinde Saraçoğlu Mahallesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın tahsis ettiği 14 milyon metrekarelik arazinin bir kısmında tarımsal üretim yapmaya başladık. Karatay Gül Bahçesi de Konya’mızın tarımsal üretimine katkı sunacak. Tüm bu gayretlerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımızı kutluyorum. Bizler hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.