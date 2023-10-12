Türkiye’nin önemli tatlı su balığı merkezlerinden Beyşehir Gölü’nün de sınırları içerisinde yer aldığı Konya’nın göl ve göletleri, Adana’da yetiştirilen yavru sazan balıkları ile buluşturuldu.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Jandarma Burnu mevkiinde düzenlenen balıklandırma programında Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden birisi olan ve son dönemde çeşitli sebeplerle balıkçılığın azalma noktasına geldiği Beyşehir Gölü’ne 2 milyon adet yavru sazan balığı salındı. Törende konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, sürdürülebilir balıkçılık için iç suları balıklandırmayı sürdürdüklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi çerçevesinde Beyşehir Gölü’ne de balık bırakmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını anlatan Seçen, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın büyük önem verdiği su ürünleri sektörünün gelişmesi, insanımıza sağlıklı ve kaliteli protein kaynağı olan su ürünleri arzının artırılması ve desteklenmesi için su kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz. Bu amaçla bugün burada Beyşehir Gölü’ne 2 milyon adet sazan balığı bırakıyoruz. Beyşehir Gölü ile birlikte ilimizde bulunan göl ve göletlere 2023 yılı içerisinde toplam 3 milyon 300 bin adet sazan balığı bırakmış olacağız” dedi.

Beyşehir Gölü’nün 650 kilometrekarelik alanıyla etrafında yaşayanlara geçim kaynağı olduğunu ve bu haliyle birçok kişiye de istihdam sağlamaya devam ettiğini aktaran Seçen, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Beyşehir Gölü’nde balıkçılık yapan avcılarımız için 455 adet tekne için 2 milyon 094 bin lira destek ödemesi yaptık. Unutulmuş ya da terkedilmiş av araçları, göl zemininde birikerek yıllarca potansiyel olarak av yapmakta, bu haliyle ciddi manada sucul yaşamı etkilemektedir. Aynı zamanda kirlenmeye de sebep olmaktadır. Bakanlığımızın uygulamakta olduğu ‘Sucul Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde göl zemininden avcılık malzemelerinin temizlenmesine yönelik çalışmalarımız geçmiş yıllardan bu yana sürmektedir. Bu çerçevede bu yıl 5 bin hektarlık alanda hayalet ağ temizliği yapılmış olup, 5 bin metre ağ ve 520 adet pinter göl zemininden temizlenmiştir. Böylece su ürünlerinin hayalet avcılık ile zarar görmesi önlenmiş ve değer bulması sağlanmıştır. Gayemiz gölümüzü gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devretmektir. ‘Canlıyı koru, suyu koru, geleceğini koru’ anlayışıyla hareket etmeliyiz. Doğal balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Gelecek nesillere balık stoklarının aktarılabilmesi için öncelikle Bakanlığımızca getirilen düzenlemelere uyulması ve balıkların en az bir kez üremelerine imkan tanınması ile mümkündür. Bunun yanı sıra av araçlarının suda bırakılmaması, mutlaka çıkarılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise konuşmasında, Beyşehir Gölü’nün Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, balıklandırılması yönünde yapılan çalışmalar ve balıkçılara verilen desteklerden ötürü emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen ve Belediye Başkanı Adil Bayındır ile beraberindeki protokol üyeleri tarafından kovalar içerisinde bulunan yavru sazan balıkları göl sularıyla buluşturuldu.