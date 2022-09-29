Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle; Akören, Çeltik, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük ve Taşkent ilçeleri 2023 yılında doğal gazla buluşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle; Akören, Çeltik, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük ve Taşkent ilçeleri 2023 yılında doğal gazla buluşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Konya’nın yedi ilçesi daha 2023 yılında doğal gazla buluşacak. “Konya Günleri” dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen Doğal gaz Genişleme Projesi Tanıtım Töreni’nde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden bugüne, Konya’yı ihya etmek ve büyük yatırımlarla buluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçenin tamamında büyük bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

"Konya artık bambaşka bir çehreye büründü"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yürüttükleri ortak projeler neticesinde Konya’nın artık bambaşka bir çehreye büründüğünü vurgulayan Başkan Altay, “Özellikle küresel iklim değişikliğiyle mücadele konularında yaptığımız çalışmalar, yalnızca ülkemizdeki şehirlere değil; adeta dünya şehirlerine de örnek oldu. Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi, Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi, Alâeddin Caddesi Cephe Yenileme Çalışması, Millet Bahçesi gibi Konya’mız için vizyon projeleri bakanlığımızın büyük destekleriyle sürdürüyoruz” dedi.

"Hedefimiz Konya’da doğal gaz kullanım oranını yüzde yüze çıkarmak"

Konya genelinde hava kirliliğinin kontrolünü sağlamak ve insan sağlığını korumak amacıyla yine bakanlıkla birlikte hazırladıkları Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi çerçevesinde; Mevlana Türbesi’nin etrafında bin 108 konutun doğal gaz dönüşümlerini tamamladıklarını anımsatan Başkan Altay şöyle devam etti: “Bu çerçevede sosyal yardımlaşma kömürü alan vatandaşlarımıza, kömür yerine doğal gaz faturasına destek sağlanması amacıyla da Kaymakamlıklarımızla protokoller imzaladık. Yaptığımız bu çalışma ile tüm Türkiye’de böyle bir uygulama da başlamış oldu. Şehrimizin her noktasında, hemşehrilerimizin evlerinde kömür yerine doğal gaz kullanmaları, en büyük önceliklerimiz arasındadır. Hâlihazırda Konya nüfusunun yüzde 90’ını ihtiva eden 15 ilçemizde doğal gaz kullanılıyor. Hedefimiz bu oranı yüzde yüze çıkarmak. Bu çerçevede; 2022 yılı yatırımları çerçevesinde Yunak, Altınekin, Tuzlukçu, Hadim ve Emirgazi ilçelerimize gaz arzı sağlanacak.”

Proje sonunda Konya’nın 27 ilçesi doğal gazla buluşmuş olacak

2023 yılı itibariyle; Akören, Güneysınır, Taşkent, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük ve Çeltik’te de doğal gaz kullanılmaya başlanacağının müjdesini veren Başkan Altay, “Böylece toplamda 27 ilçemize doğal gazla buluşturmuş olacağız. İnşallah bu çalışmalar neticesinde kalan dört ilçemizin de en kısa sürede doğal gaza buluşmasını temenni ediyorum. Tüm bu çalışmaların hemşehrilerimiz için, Konya’mızın için hayırlı olmasını diliyorum. Hemşehrimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabi bu bir ekip işi, Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, İl Başkanlarımız hep birlikte ilçelerimizin doğal gazını çözmek için epey bir gayret sarf ettik ve değerli Ahmet Ahlatçı’nın da katkılarıyla süreç tamamlanmış oldu. İlçelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Konya için güzel hizmetlere birlik beraberlik içinde imza atıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya için güzel hizmetlere hep birlikte imza attıklarını belirterek, “Bu törenler hem bizler için, ülkemiz için, hem Konya için kıymetli törenler. Başarıların altına imza atmak, hepimiz için tarihe not düşmek çok önemli ve kıymetli. Bugün burada bulunan hazirun ile birlikte 7 ilçemizin daha doğal gazla buluşması için imza töreni gerçekleşecek, bir başarı hikayesi gerçekleşecek. Sahada gezdiğimiz her yerde, sadece beldelerde değil; artık yaylalarda bile insanlarımız rahata ve konfora alıştığı için doğal gaz taleplerini dile getirmekte. Tabii 20 yıllık iktidarımız boyunca ‘işimiz insana hizmet etmek’ dedik ve insanlarımızın rahatı, huzuru ve konforu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada yerel yönetimimiz, hükümetimiz ve özel sektörün işbirliği sayesinde Konya’mıza yaptığımız bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu uyumun, bu güvenin ve istikrarın sayesinde elhamdülillah ülkemiz ve Konya’mız daha da gelişecek” ifadelerini kullandı.

Vali Özkan’dan Bakan Kurum’a teşekkür

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Şehrimiz açısından bayram sevinci oluşturacak bir faaliyetin icrasını hep beraber müşahede ediyoruz. Öncelikle bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediyelerimizin bu konuda bakanlığımızın perspektifi doğrultusundaki koşar adımları bütün vatandaşlarımız tarafından alkışlanmaktadır. Doğal gaz deyince çevresel değerlerin korunması, insanın yaşam kalitesinin artırılması gerçekten insanlarımızın, özellikle hanımefendilerin en uç noktadaki bütün ihtiyaçlar giderildikten sonra bu ihtiyacın da giderilmesi en insani ve yaygın bir talep olarak yükselmektedir" şeklinde konuştu.

"Konya’nın dillere destan güzelliğine güzellik katmak için toplandık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, Selçuklu payitahtı, baba ocağı, memleketi olan Konya’nın çevresini, havasını güzelleştirecek yeni yatırımları hemşehrileriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Konya’nın dillere destan güzelliğine güzellik katmak için bir araya geldiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Selçuklu başkentini tertemiz ve yemyeşil bir istikbale taşımak için bir araya geldik. Konya’mızda 7 ilçemizde yürüttüğümüz hava temizliği projelerimizi ve doğal gaz çalışmalarımızı, çevre yatırımlarımızı sizlerle paylaşacağız. Tüm çevre yatırımlarımız, yeni projelerimiz Konya’mız için, kıymetli Konyalı hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Konyamız her zaman en güzelini hak ediyor"

Bakan Kurum konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Konyamız Anadolu’daki merkezi konumuyla, bereketli topraklarıyla, kültürü ve tarihi dokusuyla ecdadın bizlere emanetidir. Bu mirası zamanın ötesine taşımaya, saygıyla korumaya gayret gösteriyoruz. Çünkü bu ülke, bu şehir, Konya’mız, bizi büyük bir özveriyle saran bu tarihi doku her zaman en güzelini hak ediyor. Başta Konya’mız olmak üzere havasına, suyuna, taşına, toprağına sevdalı olduğumuz şehirlerimizi gençlerimize, yavrularımıza en güzel şekilde miras bırakabilmeyi arzuluyoruz. İşte bugün; hep birlikte, bir kez daha Konya’mızı güzelleştirecek, hava kalitesini iyileştirecek bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyiz. Bu çerçevede; Akören, Çeltik, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük ve Taşkent’e doğal gaz hattımızı çekiyor, ilçelerimizi doğal gazla buluşturuyor, vatandaşlarımıza çok daha temiz bir hava imkanı sağlıyoruz. İnşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl yapılacak yatırımlarla Konya’da doğal gaz kullanan ilçe sayımız 27’ye ulaşmış olacak. Konya’mızın yüzde 90’ı doğal gazı sıcak yuvalarında, iş yerlerinde rahatça kullanmış olacak. Böylelikle Konya’mızın havası daha güzel olacak. Yeşili çok daha güçlü olacak. Ülke ekonomisindeki yeri çok daha artacak.”

"Konyalı hemşehrimizin sağlığını, sıhhatini koruyoruz"

Geçtiğimiz sene son derece örnek bir hava kalitesi çalışması yaparak tarihi ve kültürel açıdan önemli olan şehir merkezinde 1.106 konutun doğal gaz dönüşümünü yaptıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “İnşallah bu büyük projemiz ve bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz projelerimiz sayesinde; Konya’mızda hava kirliliğini sona erdiriyoruz. Katı yakıt kullanan alanların doğal gaz dönüşümünü hızlandırıyoruz. Hava kirletici emisyonları azaltıyoruz. Konya’mızın iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sağlıyoruz. Ve en önemlisi de Konyalı hemşerilerimizin sağlığını, sıhhatini koruyoruz. Kısacası Konyalı hemşerim çok daha temiz hava solusun diyoruz. Evlerimiz güvenle ısınsın diyoruz. Ben böylesine çevreci hedeflere, hayırlı hedeflere, güzel hedeflere en güzel şekilde hizmet edecek tüm projelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

"Her il eser siyasetimizin güneşiyle yenileniyor"

Özellikle sanayi alanlarının dönüşümü noktasında Konya’da çok özel, çok önemli projeler yürüttüklerini, köhnemiş sanayi alanlarını da şehrin dışına taşıdıklarını anımsatan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; toplam 500 bin sosyal konut, arsa ve iş yerleriyle 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattık. Dün itibariyle, Cumhurbaşkanımız bizlere ‘altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını’ verdiler. İnşallah TOKİ’mizle, İller Bankamı ile diğer birimlerimizin yoğun mesaisiyle arsalarımızı oluşturacağız, müjdesini de Cumhurbaşkanımız milletimize verecekler. Bu çerçevede Konyamıza 7 bin 655 konut kazandırıyoruz. 500 sanayi iş yeri ve tam 11 bin 390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da hemşerilerimize sunuyoruz. Konya’da da bugün itibariyle 120 bin kardeşimiz başvurusunu yaptı. Hak sahiplerini belirledikten sonra inşallah 25 Ekim’de Türkiye genelinde temellerimizi atıp yeni evlerimizi, yeni iş yerlerimizi Konyalı hemşerilerimize süratle kazandıracağız. 20 yıldır doğusundan batısına, bu ülkenin dört bir köşesini güzelleştirdik. Çok şükür, büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle yürüttüğümüz çalışmalarımızla her il, eser siyasetimizin güneşiyle yenileniyor, yeni ve güçlü Türkiye yolunda büyüyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.