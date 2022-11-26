Pençe Kilit Operasyonu’nda görev alan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Mustafa Işık kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Ketenli Mahallesi’nde bulunan ailesine acı haberi Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin verdi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, Mustafa Işık’ın geçen yıl evlendiği ve yakın zaman önce baba olduğu öğrenildi.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık’ın ailesine acı haber ulaştı.

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