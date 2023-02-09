Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye’nin yüreğini yakan depremin ardından bölgeye Konyalı sanayicilerin yardım elini hızla uzattı.

Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye’nin yüreğini yakan depremin ardından bölgeye Konyalı sanayicilerin yardım elini hızla uzattı.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, şu ana kadar bölgeye 10 tır yardım gönderdiklerini söyledi. 10 ilde yıkıcı etki gösteren depremin şiddeti ve alan itibariyle dünyanın en sarsıcı depremlerinden birisi olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, KSO olarak deprem bölgesinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Büyükeğen, KSO’nın deprem bölgesine gönderdiği yardımlarla ilgili, “Konya Sanayi Odası olarak, 10 ilimizi etkileyen depremin ardından hızla koordine olduk. İlk iş olarak, Konyalı sanayicilerimizin olağan üstü destekleriyle insani yardım araçlarımızı hazırladık. Şu ana kadar; ekmek, su, hazır gıda, battaniye, yatak, yorgan, yastık, çocuk bezi, jeneratör, elektrikli ısıtıcı, beton kırma makinesi gibi insani yardımlarımızı ve teknik ekipmanları içeren 10 tırımızı bölgeye sevk ettik. Bütün araçlarımız deprem bölgesine ulaştı ve ilk günden bu yana koordinasyon için bölgede olan Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Özarpa’nın koordinasyonunda dağıtıldı. Başlattığımız yardım kampanyasına destek olan tüm sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, sanayicilerimizin kampanyamıza destekleri sürecek. İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.