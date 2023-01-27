Konya Sanayi Odası (KSO), Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (THGM) iş birliğinde ‘Onaylı Tedarikçi Programı Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. KSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaçmaz, Konya olarak savunma sanayinin yerli ve milli üretim kabiliyetinin artması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konya Sanayi Odası (KSO), Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (THGM) iş birliğinde ‘Onaylı Tedarikçi Programı Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. KSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaçmaz, Konya olarak savunma sanayinin yerli ve milli üretim kabiliyetinin artması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

KSO Konferans Salonu’nda düzenlenen ve AFGM-THGM yetkilileri ile Konyalı sanayicilerin katıldığı toplantıda, onaylı tedarikçi olmak için neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verildi. Program çerçevesinde Konyalı sanayicilerle ikili iş görüşmeleri yapan heyet ayrıca bazı fabrikalarda da incelemelerde bulundu.

“Yeni işbirliklerine imza atacağız”

Toplantının açılışında konuşan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaçmaz, Konya’dan geçtiğimiz yıl 3 bin 400’den fazla ihracatçı firmanın 192 ülkeye, 3 milyar 262 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Savunma sanayi ihracatında da önde gelen şehirlerden biri olduklarını bildiren Mehmet Kaçmaz, “Savunma sanayi alanında, 136 milyon dolar ihracatla, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’in ardından ülkemizin en fazla ihracat yapan 4. şehriyiz. Yine Milli Savunma Bakanlığı’nın Onaylı Tedarikçi Listesi’ndeki 426 onaylı tedarikçi firmadan 39’unun Konyalı firmamızdan oluştuğunu görüyoruz. Oda olarak biz de gerek Konyamız’daki onaylı tedarikçi firma sayımızı artırmaya yönelik çalışmalarımıza, gerekse savunma sanayimizin yerli ve milli üretim kabiliyetlerinin artmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah tüm bu girişimler ve sanayicilerimizin özverili çalışmaları ile cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha güzel işlere, yeni iş birliklerine birlikte imza atmış olacağız” dedi.

Kaçmaz’ın konuşmasının ardından AFGM Endüstriyel Yetkinlik Denetim Şube Müdürü Yasemin Kaval, onaylı tedarikçi ve stratejik iş birliği anlaşması ile ilgili bilgiler verdi. AFGM onaylı tedarikçi listesinde 426 firmanın yer aldığını ve bunlardan 39 tanesinin Konyalı firma olduğunu söyleyen Yasemin Kaval, üretim-imalat, tasarım, Ar-Ge, yazılım, ilaç sanayi ve distribütör firmaların onaylı tedarikçi programına başvurabileceklerini söyledi. Tedarikçi havuzu oluşturulması sürecini anlatan Kaval, “Tedarikçi havuzu için seçim kriterleri belirlenir. Kriterler çerçevesinde kurul tarafından tedarikçiler değerlendirilir. Son durumda tedarik yapılan firmaların, ihtiyacı karşılama düzeyi değerlendirilip, buna göre onaylı tedarikçi listesi güncellenir. Burada doğru tedarikçinin seçilmesi, tedarikçiler ile uzun süreli işbirlikleri yapmak, işbirliklerinde riskleri azaltmak, kaliteli malzemenin zamanında, en doğru şekilde teslimi konusunda standartlık sağlamak, tedarikçiler arasındaki rekabetin artırılarak en düşük maliyetle mal ve hizmet temin etmek, tedarikçi havuzu oluşturulması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

Kaval, onaylı tedarikçi olmak isteyen firmaların, www.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden, ‘Birimler’ sekmesi devamında, ‘AFGM’ sekmesi ve ‘Hizmetler’ alt sekmesi altında yer alan AFGM Tedarikçi Adayı Başvuru Formu ve Gizlilik Sözleşmesine ulaşarak, buradan başvuru yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

Kaval’ın konuşmasının ardından, THGM uzmanları tarafından AQAP (NATO Kalite Güvence Yayınları) ile firmaların giyim kuşam ve gıda tedariği konusunda onaylı tedarikçi olmaları yönünde bilgilendirmeler yapıldı. Programın sonunda, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Konyalı sanayiciler ile ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.