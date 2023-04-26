Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü tarafından istihdama destek vermek amacıyla hayata geçirilen Üretim Sürecine Katılım Programı (ÜSKAP), Konyalı sanayicilere tanıtıldı. İşletmelere istihdam başına 20 bin TL’ye kadar destek verilebilecek.

Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkan Yardımcısı Necip Çimen, Konya’nın sanayide gösterdiği başarıyı anlatarak, bu başarının sürdürülebilirliği için insan kaynağına olan ihtiyaca dikkat çekti. Konya’nın yatırım, üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürdüğünü belirten Necip Çimen, “Güçlü sanayi tesislerimizle, üretim gücümüzle, yıllık 3,2 milyar dolar ihracatımızla ülkemizin lokomotif şehirleri arasındayız. Konya’mız, artık net bir sanayi şehri haline geldi. Yakaladığımız bu başarı ivmesinin sürdürülebilir olması için sanayi işletmelerimizin insan kaynağı ile ilgili problemlerinin çözülmesi çok önemli” dedi.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile mevcut insan kaynağı arasında önemli bir nitelik uyuşmazlığı yaşandığını anlatan Çimen, Konya’nın yakaladığı gelişim ivmesinin devam etmesi için bu sorunun çözüme kavuşturulmasının kritik önem taşıdığını, ÜSKAP’ın da çözüme katkı verecek önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş de, kurum olarak istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini, bu çerçevede ÜSKAP’ın Konya’da uygulanmasının da önemli olduğunu söyledi. Emrah Keleş, “İstihdamın artırılması için iş arayanlar meslek sahibi yapılmakta İŞKUR teşvikleri ve destek programlarıyla de hem istihdam artırılmakta hem de işverenlerin yükü hafifletilmektedir. Bu çerçevede ÜSKAP gibi önemli projelerin Konya’da uygulanması bizim için ayrıca önemli. Biz il müdürlüğü olarak her zaman sizlere destek olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün ise, ÜSKAP programının daha önce uygulanan İŞKUR programlarından farklı olduğunu aktardı. ÜSKAP’ın ilkinin Gaziantep’te başlatıldığını, ikinci olarak da Konya’da gerçekleştirileceğini belirten Oğuz Düzgün, “Konya’nın sanayide ne kadar geniş yelpazede üretim yaptığını, büyük bir niteliğe sahip olduğunu biliyoruz. Konya gibi potansiyeli yüksek olan illerde bu uygulamayı yaygınlaştıracağız. ÜSKAP, diğer programlarımızdan biraz daha farklı. Burada programa katılanlar sizin çalışanlarınız oluyor. İstihdam edeceğiniz kişileri, istediğiniz gibi yetiştirebilirsiniz. Her işveren kendi benimsediği usulde kendi çalışanını yetiştirebilecek. Burada yüksek öğrenim mezunlarının istihdam edilmesinde 20 bin TL’ye kadar ücret, SGK primi ve vergi desteği sağlayacağız. Diğer mezunlarda da 15 bin TL’ye kadar katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aktif İşgücü Hizmetleri İstihdam Uzmanı Abdullah Tamer Yılmaz ve Uzman Yardımcısı Zülal Yılmaz, programı tanıtan sunum gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısına Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Necip Çimen, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, Konyalı sanayiciler ve insan kaynakları uzmanları katıldı.