Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mustafa Usta 92 yaşında hayatını kaybetti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mustafa Usta 92 yaşında hayatını kaybetti.

Beyşehirli Kore Gazisi Mustafa Usta, 92 yaşında hayatını kaybetti. Usta’nın vefat haberini, “Bir çınarımız daha aramızdan ayrıldı” cümleleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, “Fasıllarlı Kore Gazimiz Mustafa Usta bugün İzmir’de Hak’ka yürümüştür” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Gümüşkan, Usta’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerken, vefat eden gazinin yarın Beyşehir’de Merkez Çarşı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Fasıllar Mahallesi’ndeki ebedi istirahatgahına uğurlanacağını belirtti. Eşini kaybettikten sonra evlatları tarafından İzmir’e götürülerek burada yaşamını sürdürmeye başlayan 92 yaşında hayata gözlerini kapayan Kore Gazisi Mustafa Usta, hayatta iken de yerel ve yaygın medyada yer alan pek çok habere konu olmuştu. Sempatik, neşeli ve renkli kişiliği ile de ön plana çıkan Usta, 62 yıl sonra bir araya geldiği Kore’den asker arkadaşı olan Mehmet Küçüksayar’ın 2014 yılında vefatının ardından cenaze törenine katılmış, burada asker arkadaşının fotoğrafını kabrine kadar taşıyan karelerle hafızalarda yer etmişti.

Mustafa Usta, Hüyük’teki cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada ise; vefat eden Kore gazisi arkadaşı Küçüksayar için “Ordumuz, memleketimiz sağ olsun, kabri cennet olsun. 62 yıl sonra bir araya gelmiştik. Kısmet böyleymiş. Allah böyle emretmiş. En son hastanede buluşmuştuk, orada kendisine madalyası takılmıştı” sözlerine yer vermişti.

Kore Gazisi Mustafa Usta, 2016 yılında ise; katıldığı Beyşehir’deki Anıt meydanında 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle yapılan törende, ikram edilen üzüm hoşafından içerken eski günlerini yad etmiş, “Beni de alsınlar askere, gideyim şehit olayım” sözleriyle güne damga vuran sözlerini gazetecilerle paylaşmış, şu cümlelere yer vermişti. “Allah vatanımıza bozgunluk vermesin. Vatanımız sağ olsun. Ölen şehitlerimiz şad olsun. Hepsinin mezarları nur olsun. Bugün isterlerse gönüllü olarak askere giderim, şu an hazırım” demişti.

Gazetecilerin yönelttiği sorular üzerine o dönemde artan terör olayları ile ilgili değerlendirme de yapan Usta, Güneydoğu’da operasyonlarda görev alan güvenlik kuvvetlerini Allah’ın her türlü kazadan beladan koruması temennisini iletirken, “Güneydoğu’da Allah başarılı eylesin ordumuzu, polislerimizi, jandarmamızı, askerlerimizi her türlü kazadan beladan korusun. Alsalar hemen hazırım, ben de gideyim şehit olayım. Gider istedikleri gibi çarpışırım” şeklinde sözlere yer vermişti.