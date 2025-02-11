Konya Genç İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) üyeleri, sıra gecesi organizasyonunda bir araya geldi.KONYA (İGFA) - KONYAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinlikler, üyelerimiz arasındaki bağı güçlendirmek ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak için önemli bir fırsat.Konya'nın iş dünyasına değer katan genç iş insanlarını bir araya getirmek ve onların arasındaki dayanışmayı artırmak, derneğimizin öncelikli hedeflerinden biri” olduğunu ifade eden Korkmaz, “Katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum," dedi.

Kaynak: igf