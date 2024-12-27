Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine 2 otobüs tahsis edildi. Otobüsler, kentte hizmet vermeye başladı.
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine 30 ve 25 koltuk kapasiteli, engelli kullanımına uygun 2 otobüs tahsis edildi. Tahsis edilen otobüsler Tunceli’ye getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
Kaynak: iha