Elektrik, anten ve internet kabloları ile birlikte priz dahi çalan 3 şahıs Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Davulga beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belde ve çevresinde hırsızlık olaylarının artması üzerine jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Bölgeye de devriyeleri arttıran ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, aracın arka bölümünde istiflenmiş vaziyette çuvallar içerisinde 277 metre değişik ebatlarda kesilmiş elektrik kablosu, 1 adet anten kablosu, 2 adet internet kablosu, 12 adet buat kutusu, 1 adet priz, 2 adet sigorta ve 32 adet kapı kulpu ile birlikte çok sayıda el aleti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin Konya’nın Çeltik ilçesinden çalındığı tespit edildi.

Olayın ardından F.K., H.K. ve B.A isimli şahıslar gözaltına alınırken, işlemlerini devam ettiği bildirildi.