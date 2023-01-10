Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan tarihi Eşrefoğlu Camisi’ni geride kalan 2022 yılının son 6 aylık devresinde 157 bin 590 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan tarihi Eşrefoğlu Camisi’ni geride kalan 2022 yılının son 6 aylık devresinde 157 bin 590 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü olarak kabul edilen Beyşehir’deki 723 yıllık Eşrefoğlu Camii’ne yerleştirilen dijital ölçüm cihazı ile yapılan ölçümlerde 2022 yılının Temmuz-Aralık dönemini kapsayan son 6 aylık devresinde toplam 157 bin kişinin ibadethaneyi ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, ‘çivisiz cami’ olarak da bilinen tarihi mekanın aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunduğu vurgulanarak, “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daimi listeye alınması yönünde çalışmaların yürütüldüğü camimizin farklı yönleri de ele alınmaktadır. Bunlardan biri de gelen ziyaretçi sayısının tespit edilmesi. Bununla ilgili olarak da ibadethanemize dijital ölçüm cihazı yerleştirilmişti. Bu ölçüm cihazı ile camiye gelenlerin sayısı artık aylık, haftalık, günlük olarak ölçülmektedir. Ölçüm cihazının yerleştirilmesi sonrasında ilk ziyaretçi sayısal verileri 2022 yılının Temmuz ayından itibaren alınmaya başlanmıştı. Geride kalan yılın Temmuz Aralık ayları arasında camimizi 157 bin 590 kişi ziyaret etmiştir” denildi.

Bu arada, kayıtlara geçen istatistiklerde tarihi caminin söz konusu belirtilen 6 aylık dönemde günlük ortalama ziyaretçi sayısının 856, Cuma günü ortalama ziyaretçi sayısının bin 49, hafta içi günlerde ziyaretçi sayısının 93 bin 371, hafta sonu günlerdeki ziyaretçi sayısının ise 64 bin 219 olduğu bildirildi.