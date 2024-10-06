Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’dan Konya’ya misafir olan Hüseyin Bilgi ve Nizamettin Aydın’ın duygusal bir video göndererek yaptığı davet üzerine Meliha Ercan Huzurevi’ni ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meliha Ercan Huzurevi’ni ziyaret ederek, büyüklerimizle kucaklaştı.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Hatay’da yaşanan depremden sonra Konya’daki Meliha Ercan Huzurevi’nde kalmaya başlayan Hüseyin Bilgi ve Nizamettin Aydın, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikte Başkan Altay’ı kaldıkları huzurevine davet etti.

Özellikle Hüseyin Bilgi’nin “Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanım, seni çok özledim. Depremden dolayı yapmış olduğun Hatay’daki iyiliğe karşı sana çok teşekkür ederim. Sarılıp öpmek istiyorum, gelirsen iyi olur” şeklindeki duygusal daveti üzerine Başkan Altay da huzurevini ziyaret ederek büyüklerimizle buluştu.

Hüseyin Bilgi Başkan Altay’ı kapıda karşılarken ziyarette ikili arasında duygusal ve samimi diyaloglar yaşandı. Bilgi’nin “Benim bir arkadaşım var. Hatay’da sizinle tanışmış o da huzurevindeydi şimdi konteynerde yaşıyor. Ben ‘tanıştım çok şeker bir adam’ dedi. ‘İnşallah ben de tanışırım dedim, şu anda çok mutluyum” dedi.

Meliha Ercan Huzurevi’nde kalan büyüklerimizle de tek tek kucaklaşıp onlarla samimi sohbetler eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyüklerimizin yanında olacaklarını ve tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışacaklarını ifade etti. Başkan Altay, “Samimiyetleri ve sohbetleri ile gönüllerimizi ferahlatan koca çınarlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette huzurevi sakinleri de bu ince ziyaret nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Başkan Altay’a teşekkür ettiler.

