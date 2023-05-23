Konya’nın Beyşehir ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca, doğum yeri olan Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Isparta Karayolunun 8. kilometresinde minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında minibüste bulunan 46 yaşındaki İsa Erdoğan ile eşi 45 yaşındaki Gülay Erdoğan ağır yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İsa ve Gülay Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüsü kullanan çiftin oğulları Emre Erdoğan da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi sebebiyle hava ambulansıyla Konya’ya sevk edildi. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Mevlüt A. ile kamyonet sürücüsü Şaban K. da yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Dualarla toprağa verildi

Kazada genç yaşta hayata veda eden karı kocanın cenazesi doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesine götürüldü. Çiftin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana kazılan kabirlerinde toprağa verildi. Cenazeye Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediye meclis üyeleri, çiftin ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.