Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet edildiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet edildiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğe eziyet edildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvan barınağında köpeğe eziyet eden M.B., ile S.Ç,. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli şahıs, buradaki işlemleri tamamlanmasının ardından ‘Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet’ adliyeye sevk edildi.