Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesine kazandırılan su ürünleri kontrol teknesi ile Konya’daki göl, gölet ve barajlardaki su ürünleri korunacak.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesine kazandırılan su ürünleri kontrol teknesi ile Konya’daki göl, gölet ve barajlardaki su ürünleri korunacak.

Konya’da Beyşehir ve Seydişehir ilçesinden sonra 3. su ürünleri kontrol teknesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesine kazandırıldı. Konuyla ilgili olarak Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Konya’nın her ne kadar ülkenin tahıl ambarı olarak bilinse de Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü başta olmak üzere 170’i aşkın göl, gölet ve baraj gölüne ev sahipliği yapmakta olduğu hatırlatıldı. Özellikle Birleşmiş Milletler’in (BM) 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan etmesiyle balıkçılık ve sucul yaşamın tüm dünya ülkelerinin gündemine girdiğinin de anımsatıldığı açıklamada, İl Müdürlüğü bünyesine kazandırılan su ürünleri kontrol teknesiyle ilgili şu ayrıntılara yer verildi:

"Özellikle kaçak avcılıkla mücadele etmek amacıyla, amatör ve ticari balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması, kontrol hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi için İl Müdürlüğümüze; su ürünleri kontrol teknesi alınmıştır."

Öte yandan, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan da, İl Müdürlüğü bünyesine dahil edilen teknenin, günümüz teknolojik şartlarına uyum sağlayacak ve gelişime açık olacak entegrasyona sahip olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte bu tekneye gece görüntüleme sistemi de ekleyip dron ile de destekleyerek daha etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin ise, Konya’nın tatlı su balıkçılığı üretimi yönünden de önemli bir merkez olduğuna dikkat çekerek, "İlimizde bulunan 170’i aşkın göl, baraj gölü ve göletten 5 adeti ticari avlak sahası vasfında olup bunlardan Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde kontrol teknesi bulunmaktaydı. Yeni alınan kontrol teknemiz ilimizin tüm göl ve göletlerinde sürdürülebilir avcılığın kontrolü, baraj ve göllerdeki av stoklarının artırılması ve bu sayede sosyoekonomik verimliliğin artırılarak denetimlerin daha hızlı ve etkin bir hale getirilmesi amacıyla alınmıştır. Göl ve göletlerdeki canlı popülasyonun korunması için mesai kavramı olmaksızın gece-gündüz sulara iniyor, denetimler gerçekleştiriyoruz. Kaçak avcılıkla mücadelemiz yıl boyu devam etmektedir. Bu teknenin son derece faydalı hizmetler vereceğine inanıyoruz. Satın aldığımız teknemiz sadece kaçak balık avcılığını kontrol etmek için değil aynı zamanda su ürünleri araştırmalarında da fayda sağlayacaktır. Tekne alımı için bakanlığımıza, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüze, Konya Valimiz Vahdettin Özkan’a ve Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz’’ diye konuştu.